Сборочное производство белорусских мини-тракторов может быть создано в Казахстане

14 сентября 2018 17:46 (UTC+04:00)

Сборочное производство белорусских мини-тракторов может быть создано в одном из регионов Казахстана. Об этом сообщил сегодня журналистам чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев, передает БЕЛТА.

Посол принимает участие в международном бизнес-форуме "Еврорегион "Неман-2018", который проходит сегодня в Гродно. Состоялась также встреча посла с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Кравцовым.

"Обсудили несколько интересных казахстанско-белорусских проектов в сферах сельского хозяйства и продовольствия, производства, образования и культуры. В частности, в ближайшее время займусь вопросом поставки в регион фуражного зерна", - отметил Ермухамет Ертысбаев. По его словам, одним из крупных совместных проектов может стать создание в одном из регионов Казахстана сборочного производства мини-тракторов, выпускаемых в Гродненской области. Посол добавил, что в Казахстане популярны товары из Беларуси - от продуктов питания, прежде всего мясо-молочной отрасли, до продукции легпрома и машиностроения.

В 2017 году товарооборот между странами составил почти $690 млн, и потенциал для его увеличения есть. "Тем более что активно развивается именно межрегиональное сотрудничество. Например, у Гродненской области налажены контакты с пятью областями Казахстана. Важно, что заинтересовано в этом и руководство регионов. У такого сотрудничества огромный потенциал", - убежден дипломат. Интересной площадкой для казахстанского бизнеса может быть СЭЗ "Гродноинвест", в первую очередь за счет выгодного географического местоположения.

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