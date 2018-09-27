Беларусь и Вьетнам подтвердили намерение укреплять сотрудничество

На встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с исполняющей обязанности Президента Вьетнама Данг Тхи Нгок обсуждены возможности и перспективы развития белорусско-вьетнамского партнерства. Встреча состоялась в рамках участия Михаила Мясниковича в траурных мероприятиях по случаю смерти Президента Вьетнама Чан Дай Куанга. Об этом в четверг сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Совета Республики.



Стороны подтвердили взаимное стремление наращивать торгово-экономическое, научно-техническое и межрегиональное сотрудничество.



Председатель Совета Республики выразил вьетнамской стороне соболезнования от имени Президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа. Михаил Мясникович также отметил, что все договоренности, достигнутые во время визита Президента Вьетнама в Беларусь в 2017 году, будут выполняться.



Данг Тхи Нгок передала слова глубокой благодарности Александру Лукашенко и всему белорусскому народу за сочувствие и поддержку в это непростое для вьетнамского народа время, отметили в пресс-службе.



Во время визита во Вьетнам председатель Совета Республики также посетил провинцию Хынгйен. Состоялась встреча с председателем Народного комитета провинции Нгуен Ван Фонгом. Обсуждено сотрудничество в области автомобилестроения и производства молочной продукции. Речь также шла о возможности создания в провинции совместных белорусско-вьетнамских предприятий.



Кроме того, Михаил Мясникович посетил производственную площадку завода по сборке грузовых автомобилей СП "МАЗ Азия", где ознакомился с ходом реализации проекта по созданию совместного сборочного производства грузовых автомобилей МАЗ на территории Вьетнама.



26 сентября председатель Совета Республики, почетный доктор Вьетнамской академии наук и технологий Михаил Мясникович встретился с президентом академии Чау Ван Минем. Стороны обсудили основные аспекты двустороннего сотрудничества в области науки, технологий, академического образования, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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