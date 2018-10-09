Беларусь планирует подписать на V Форуме регионов контракты на $100 млн

Предприятия Гродненской области подпишут во время V Форума регионов Беларуси и России контракты на сумму в 100 миллионов долларов. Об этом сообщил председатель комитета экономики Гродненского облисполкома Андрей Свиридов, передает во вторник БЕЛТА.



"Многие контракты заключались во время подготовки к форуму", - отметил Андрей Свиридов. Он подчеркнул, что около 60 процентов внешнеторгового оборота Гродненской области приходится на Российскую Федерацию. В области работают более 100 компаний с российским капиталом. Реализуются крупные проекты, например, в Сморгони в этом году группа компаний "Содружество" открыла маслоэкстракционный завод.



Активно развивается межрегиональное сотрудничество: связи у Гродненской области налажены с 23 российскими регионами. Во время V Форума регионов Беларуси и России запланировано несколько встреч и совместных заседаний. В частности, состоится третье заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству с Республикой Коми.



Напомним, V Форум регионов Беларуси и России пройдет 10-12 октября в Могилеве и Могилевской области под эгидой Совета Республики и Совета Федерации. В основных и сопутствующих мероприятиях форума ожидается участие около 2 тысяч человек. Предполагается, что будет подписано более 70 документов о сотрудничестве - на межправительственном, областном и районном уровнях.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.