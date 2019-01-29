Белорусские электробусы протестируют на дорогах Гянджи

БАКУ /Trend/ - Белорусское ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»» поставит в Азербайджан четыре электробуса. Об этом, как передает Trend, сообщают во вторник белорусские СМИ.

По сообщению СМИ, электробусы будут проходить тестирование на специально организованном для этого маршруте в Гяндже

«В дальнейшем на Гянджинском автозаводе будет налажено совместное сборочное производство. Соглашение о сотрудничестве подписано во время визита на минское предприятие азербайджанской делегации, возглавляемой руководством исполнительной власти Гянджи», - говорится в сообщении СМИ.

Напомним, что ранее Гянджинский автомобильный завод подписал договор с белорусской компанией «ОАО Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»» по поставкам комплектующих электробусов для сборки их в Азербайджане.

Отметим, что Гянджинский автомобильный завод является крупнейшим сборочным производством белорусских тракторов за пределами Евразийского экономического союза.

На Гянджинском автозаводе собираются тракторов «Беларус» и различной техники специального назначения марки «МАЗ».

Как сообщалось ранее, в первом квартале 2019 года планируется запустить сборочное производство белорусско-азербайджанских тракторов в Турции.

На заводе в Турции планируется выпускать до 5 тысяч единиц тракторов. Проектная мощность, которая будет реализована на первом этапе - до 2,5 тысяч.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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