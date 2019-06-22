На стадионе "Динамо" в Минске начался парад атлетов II Европейских игр (ФОТО)

Парад атлетов II Европейских игр начался на церемонии открытия спортивного форума на минском стадионе "Динамо", передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Первыми на арену вышли атлеты Греции. Всего в параде принимают участие представители 50 стран. Замкнет шествие белорусская команда на правах организатора игр.

Всего во II Европейских играх примут участие 4 тыс. атлетов из 50 стран в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.

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