На стадионе "Динамо" в Минске начался парад атлетов II Европейских игр (ФОТО)

22 июня 2019 00:01 (UTC+04:00)

Парад атлетов II Европейских игр начался на церемонии открытия спортивного форума на минском стадионе "Динамо", передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Первыми на арену вышли атлеты Греции. Всего в параде принимают участие представители 50 стран. Замкнет шествие белорусская команда на правах организатора игр.

Всего во II Европейских играх примут участие 4 тыс. атлетов из 50 стран в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.

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