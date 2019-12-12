Минтранс предложил Норвегии открыть прямые авиарейсы в Беларусь

12 декабря 2019 15:16 (UTC+04:00)

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси предложило Норвегии рассмотреть возможность прямых авиарейсов в Минск и региональные аэропорты. Об этом шла речь на встрече министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко с министром транспорта и коммуникаций Норвегии Джоном Георгом Дале. Как передает Trend, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского ведомства.

"В настоящее время регулярное воздушное сообщение с Норвегией отсутствует. В связи с чем предлагаем рассмотреть возможность осуществления норвежским перевозчиком рейсов как в Национальный аэропорт Минск, так и в региональные аэропорты", - сказал Алексей Авраменко.

Белорусская делегация отметила, что для автомобильных перевозок между странами созданы благоприятные условия. Более того, белорусская сторона выступила с инициативой рассмотреть возможность автомобильных перевозок по безразрешительной системе. Была затронута тема электротранспорта. В частности, белорусская делегация предложила организовать встречу с норвежскими партнерами, которые занимаются данным направлением.

Обсуждалось и взаимодействие в рамках партнерства "Северное измерение" в области транспорта и логистики с учетом того, что в 2020 году председательство в руководящем комитете ПСИТЛ переходит к Беларуси.

Во время визита в Норвегию также состоялись встречи с руководством Государственной дорожной администрации Норвегии, компанией "Новые дороги" и ассоциацией подрядчиков Норвегии.

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