Министр обороны Китая посетит Россию и Беларусь

Член Госсовета КНР, министр обороны Вэй Фэнхэ нанесет официальные визиты в Россию и Беларусь с 1 по 8 апреля.

Об этом в четверг сообщило оборонное ведомство Китая, передает ТАСС.

"По приглашению министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Республики Белоруссия генерал-лейтенанта Андрея Равкова член Госсовета КНР, министр обороны Вэй Фэнхэ с 1 по 8 апреля примет участие в 7-й Московской конференции по безопасности и нанесет визиты в эти страны", - указывается в заявлении ведомства.

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