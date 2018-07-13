В первом полугодии отмечался рост прибыли госпредприятий центрального подчинения КНР

Прибыль государственных предприятий центрального подчинения Китая выросла на 23 процента в первой половине 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют официальные данные, обнародованные в четверг, передает Синьхуа.

Совокупная прибыль госпредприятий центрального подчинения Китая в период с января по июнь составила 887,79 млрд юаней (133,1 млрд долларов США).

Как сообщается, в июне прибыль данных предприятий выросла в годовом выражении на 26,4 процента до рекордных 201,88 млрд юаней.

Совокупный доход госпредприятий центрального подчинения КНР составил 13,7 трлн юаней в первой половине года, увеличившись на 10,1 процента в годовом выражении.

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