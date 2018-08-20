В Китае задержали трех хакеров за кражу виртуальной валюты на $88 миллионов

Правоохранительные органы города Сиань китайской провинции Шэньси задержали трех хакеров, подозреваемых в хищении виртуальной валюты на сумму в 600 миллионов юаней (около 88 миллионов долларов), говорится в сообщении управления юстиции города, передает РИА Новости.

Расследование началось ещё 30 марта этого года, когда полиция города получила сообщение о том, что c компьютера гражданина по фамилии Чжан была похищена криптовалюта, включая биткоины. Рыночная стоимость украденной валюты на тот момент составляла около 100 миллионов юаней.

За полгода полиции удалось раскрыть преступную сеть и в итоге задержать подозреваемых, которые взламывали как персональные компьютеры физических лиц, так и компьютеры в компаниях. В итоге незаконный доход хакеров достиг 600 миллионов юаней.

Расследование по делу продолжается.

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