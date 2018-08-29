Китай назвал создание кодекса поведения в киберпространстве срочной задачей

Китай призывает к укреплению международного сотрудничества в киберпространстве и скорейшему созданию соответствующего международного кодекса поведения, как передаёт РИА Новости говорится в опубликованном на сайте МИД позиционном документе КНР к 73-й Генассамблее ООН.

"Будущее киберпространства должно находиться в руках всех стран, государства должны укреплять коммуникацию, расширять консенсус и углублять сотрудничество ради создания сообщества единой судьбы человечества в киберпространстве", — говорится в документе.

Китай подчеркивает, что все стороны "должны соблюдать международное законодательство и базовые нормы в сфере управления международными отношениями на основе принципов Устава ООН".

"Необходимо уважать суверенитет других стран, отказаться от войн в киберпространстве и гонки вооружений, противостоять применению интернета для вмешательства во внутренние дела других государств, выступать против посягательств на неприкосновенность личной жизни граждан других стран и подрыва интересов других стран", — заявили в Пекине.

Из текста документа следует, что киберпространство должно использоваться для продвижения социального и экономического развития, международного мира и стабильности, а также всеобщего благополучия.

Отмечается, что "создание приемлемого для всех международного кодекса поведения в киберпространстве является неотложной задачей".

Помимо этого, Китай считает крайне важным разработку международных правовых документов по борьбе с киберпреступлениями и кибертерроризмом.

"Страны должны провести всесторонние обсуждения по вопросам применения международного права в конкретных областях, принимая во внимание особенности киберпространства и постепенно добиться консенсуса", — добавили в документе.

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