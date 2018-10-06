СМИ материкового Китая ничего не сообщают о президенте Интерпола

6 октября 2018 21:50 (UTC+04:00)

СМИ материкового Китая ничего не сообщают о ситуации с президентом Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэн Хунвэем. Последний раз он упоминался в китайской печати в этом качестве в сентябре, сообщает РИА Новости.

Официальные инстанции, включая министерства, не работают до понедельника.

Между тем в китайской поисковой системе Baidu, содержащей сведения об официальных лицах и организациях, при запросе открывается биографическая справка о Мэн Хунвэе, где он называется действующим заместителем министра общественной безопасности (МОБ) КНР и президентом Интерпола.

Как правило, в случае изменения официального статуса какого-либо лица Baidu практически сразу правит соответствующие справочные материалы.

В справке по-прежнему говорится, что Мэн Хунвэй, по национальности ханец, родился в 1953 году в Харбине, в 1975 году вступил в Коммунистическую партию Китая, закончил юридический факультет Пекинского университета, в настоящее время является заместителем министра общественной безопасности КНР и президентом Интерпола.

Вместе с тем в сноске отмечается, что с апреля 2018 года Мэн Хунвэй, судя по материалам на сайте МОБ, больше не является членом парткома министерства.

Президент Интерпола Мэн Хунвэй отбыл в Китай 29 сентября. По данным агентства Agence France-Presse, последний раз он выходил на связь неделю назад. Прокуратурой города Лиона инициировано расследование в связи с пропажей без вести президента Интерпола. По данным радиостанции Europe 1, супруга Мэн Хунвэя, которая в настоящее время проживает вместе с детьми в Лионе, где находится штаб-квартира Интерпола, уже дала показания судебным следователям.

Ранее сообщалось, что организация направила официальный запрос властям Китая с целью уточнить информацию о местонахождении ее президента.

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