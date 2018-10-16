Годовая инфляция в Китае в сентябре ускорилась на 2,5%

16 октября 2018 17:15 (UTC+04:00)

Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в сентября вырос на 2,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года против 2,3 процента в августе, свидетельствуют опубликованные во вторник данные государственного статистического управления, сообщает во вторник ПРАЙМ.

Показатель сентября совпал с ожиданиями экспертов. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в сентябре вырос на 3,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года против 4,1 процента в предыдущем месяце, также совпав с прогнозами аналитиков.

По данным ведомства, в сентябре инфляция в городах в годовом выражении выросла на 2,4 процента, в сельской местности — на 2,5 процента. Цены на продовольственные товары за отчетный период выросли на 2,4 процента, на непродовольственные — на 0,3 процента. Цены на потребительские товары также выросли на 1 процент, на услуги — на 0,2 процента.

Услуги здравоохранения подорожали на 2,7 процента, на образование и культурно-развлекательные мероприятия — на 2,2 процента, на жилье — на 2,6 процента, цены на транспорт и связь увеличились на 2,8 процента, уточняет статистическое управление.

Цены на свежие овощи и зелень в сентябре выросли на 14 процентов, а на фрукты — на 10,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, при этом цены на мясную продукцию упали на 0,4 процента, в том числе свинина подешевела на 2,5 процента.

В целом по итогам первых девяти месяцев 2018 года инфляция по стране составила 2,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечается в сообщении.

Инфляция в Китае по итогам 2017 года составила 1,6 процента, оказавшись значительно ниже официального прогноза в 3 процента, при этом индекс цен производителей впервые за пять лет продемонстрировал положительную динамику и вырос на 6,3 процента по сравнению с 2016 годом, когда показатель упал на 2,4 процента. Правительство Китая ожидает инфляцию в этом году на уровне 3 процентов.

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