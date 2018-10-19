BP начала строительство нового завода по производству смазочных материалов в китайском городе Тяньцзинь

Британская нефтяная компания British Petroleum /BP/ начала строительство нового завода по производству смазочных материалов в северокитайском портовом городе Тяньцзинь, сообщает агентство "Синьхуа".

С объемом инвестиций в 1,5 миллиарда юаней или около 214 миллионов долларов США данный проект стал крупнейшим для BP среди отдельных заводов по производству смазочных материалов в мире.

Завод будет специализироваться на производстве смазочных материалов для автомобилей, производственного оборудования, а также водного и воздушного транспорта. Ожидается, что завод с проектной производственной мощностью в 200 тыс. тонн в год будет запущен в эксплуатацию в конце 2021 года.

Завод площадью 150 тысяч квадратных метров будет построен в промышленном парке Наньган в Тяньцзиньской новой зоне "Биньхай".

"Мы полностью уверены в развитии новой зоны "Биньхай" и готовы усилить сотрудничество с местными властями в целях достижения взаимовыгодных результатов", - отметила президент компании BP China Ян Сяопин.

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