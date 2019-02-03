Автомобиль наехал на пешеходов в Шанхае

3 февраля 2019 14:18 (UTC+04:00)

Легковой автомобиль в воскресенье наехал на пешеходов в Шанхае. В результате погиб один человек, еще девять получили различные травмы, говорится в сообщении городского Управления общественной безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в первой половине дня на пересечении улиц Сюйцзяхуэй и Дапу в городском районе Хуанпу. По данным полиции, находившийся за рулем транспортного средства 31-летний мужчина неожиданно потерял управление и совершил наезд на находившихся на тротуаре пешеходов.

Девять пострадавших с травмами различной степени тяжести направили в больницу, об их состоянии информации нет.

Водителя задержала полицией, которая начала расследование произошедшего.

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