В результате столкновения двух судов на востоке Китая без вести пропали 12 человек

12 марта 2019 07:39 (UTC+04:00)

Два судна столкнулись во вторник рано утром у побережья восточной провинции Чжэцзян. В результате инцидента без вести пропали 12 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство "Синьхуа".

Инцидент произошел в акватории уезда Дайшань. Сообщается, что возвращавшееся в порт рыболовецкое судно столкнулось с другим судном, в результате чего 14 рыбаков оказались в воде. По последним данным, двое из них были спасены, а остальные пока считаются пропавшими без вести.

Местные власти отдали распоряжение о проведении поисково-спасательной операции. В район инцидента направлено несколько спасательных судов. Поиск пропавших также ведется с воздуха силами местного Управления по спасению в Восточно-Китайском море.

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