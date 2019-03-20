Китайцы показали робота "Валли", который борется с терроризмом в Синьцзяне

20 марта 2019 04:53 (UTC+04:00)

Китайский гусеничный робот, похожий на главного героя мультфильма "Валли", патрулирует опасные районы Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, где сильны проявления терроризма, робота показала компания UBTECH на выставке Securica Moscow, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"У нас в регионе, где живут уйгуры (Синьцзян-Уйгурский автономный район- ред.), есть проблема терроризма, и некоторые опасные районы патрулируют не военные, а робот", - сказал представитель компании.

Он пояснил, что на роботе установлены камеры с системой распознавания лиц, и как только в поле зрения попадает человек, внесенный в базу данных как потенциальный или реальный террорист, на место выдвигаются военные. По его словам, такой подход позволяет не подвергать лишний раз опасности жизни солдат. Кроме того, изображение с камер в режиме реального времени поступает в специальный центр с оператором.

В компании рассказали, что этот робот также патрулирует улицы Пекина и ряда других китайских городов. Он может передвигаться как по заранее запрограммированному маршруту, так и в режиме ручного управления – с помощью пульта.

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