Китай рассматривает усиление контроля над экспортом редкоземельных металлов

Правительство Китая изучает возможность усиления контроля над экспортом редкоземельных металлов, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Государственного комитета по развитию и реформе (ГКРР) КНР Мэн Вэй, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ГКРР провел три совещания. Их целью было рационализировать структуру редкоземельной промышленности и ускорить развитие сектора. Также обсуждались внедрение передовых технологий, защита ресурсов и упорядочивание производства", - сказал он. "В ходе совещаний также обсуждалось усиление контроля над экспортом редкоземельных металлов и надзорных мер, а также создание механизма отслеживания цепочек сделок и надзора над экспортом", - подчеркнул Мэн Вэй.

"Некоторые страны не считаются с правилами мировой торговли и подрывают глобальные производственные цепочки. Мы выступаем против этого", - указал он. "Китай также решительно против использования какими-либо предприятиями продукции из китайских редкоземельных ресурсов для оказания давления на развитие КНР", - отметил представитель ведомства.

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