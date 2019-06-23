Число пострадавших при землетрясении в Китае выросло до 31

23 июня 2019 10:12 (UTC+04:00)

Число пострадавших от землетрясения, которое произошло в субботу вечером в китайской провинции Сычуань, возросло до 31, информации о погибших пока не поступало, говорится в сообщении правительства городского округа Ибинь, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 19 пострадавших.

"В результате землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло вечером 22 июня, в уездах Гун и Чаннин городского округа Ибинь пострадал 31 человек, 21 из них остаются в больницах", - говорится в обнародованном в воскресенье утром заявлении.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в субботу вечером в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Подземные толчки зафиксированы в уезде Гун городского округа Ибинь в 22.29 по местному времени (17.29 мск). Очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров. После этого сейсмологи зарегистрировали еще около 10 афтершоков магнитудой от 3,0 до 4,6.

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