Лидер Китая и глава МВФ выступили в поддержку свободной и мирной торговли

Председатель КНР Си Цзиньпин и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на встрече в Пекине выступили в поддержку свободной, открытой и мирной торговли, а также выразили готовность продолжить укреплять сотрудничество, говорится в заявлении на сайте МИД КНР, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В настоящий момент рост мировой экономики замедляется, а риски дальнейшего спада усиливаются, протекционизм в мире набирает силу, а мультилатерализм и свободная торговля сталкиваются с серьезными проблемами, следовательно, ожидания международного сообщества относительно роли МВФ возрастают", - заявил Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний в Пекине.

Он приветствовал первый визит Георгиевой в Китай в качестве нового главы МВФ и выразил надежду, что под ее руководством МВФ продолжит совершенствовать международную валюту и систему управления, повышать представленность развивающихся рынков и развивающихся стран, а также их право выражать свое мнение.

"Китай решительно выступает против протекционизма и в защиту многосторонней торговой системы с центральной ролью ВТО. Надеемся, что МВФ и впредь продолжит играть активную роль в международных торговых вопросах, выступать в поддержку справедливого и открытого мирового финансового рынка, а также содействовать развитию честного и рационального миропорядка", - сказал китайский лидер.

По его словам, "китайская экономика обладает солидной прочностью, потенциалом и пространством для маневрирования, тенденция положительной долгосрочной динамики экономики не изменится".

"Китай намерен твердо придерживаться новой концепции развития, продвигать высококачественное развитие, способствовать повышению уровня открытости внешнему миру, создавать больше благоприятных возможностей для роста мировой экономики, я абсолютно уверен в развитии Китая", - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что "Китай готов укреплять сотрудничество с МВФ".

Георгиева в свою очередь заявила, что "Китай путем реализации политики реформ и открытости смог добиться сильного и устойчивого экономического роста, надеемся, что КНР продолжит поддерживать принципы открытости в различных сферах, включая финансы, МВФ уделяет большое внимание дальнейшему углублению сотрудничества с Китаем".

"В настоящее время отдельные страны провоцируют торговые конфликты, мировая экономика переживает сложный период, МВФ твердо поддерживает обеспечение открытой и свободной торговли, стремится к достижению мирных торговых отношений", - подчеркнула она.

По ее словам, то, что Китай намерен в следующем году добиться полной победы над бедностью в стране, станет важным достижением как для самой страны, так и для всего мира.

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