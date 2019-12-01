Атлет из Эфиопии установил новый рекорд в мужском забеге международного марафона ШОС

1 декабря 2019 11:53 (UTC+04:00)

Эфиопский легкоатлет Дередже Дебеле Тулу одержал в воскресенье победу на 4-м международном марафоне Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Куньмине на юго-западе Китая. Он преодолел дистанцию в 42,195 км за 2 часа 13 минут и 18 секунд, установив новый рекорд среди мужчин.

Второе и третье места по итогам состязаний тоже заняли спортсмены из Эфиопии. Тела Хогос Гебремескель и Урга Арариса Негево преодолели дистанцию за 2 часа 14 минут и 6 секунд и 2 часа 14 минут и 44 секунды соответственно.

"В прошлом году я был третьим, в этом - стал вторым, а в следующем, уверен, буду победителем марафона ШОС в Куньмине", - поделился с ТАСС своими планами Гебремескель.

В общей сложности в забеге приняли участие 19,9 тыс. человек, из них примерно 80% - мужчины, соответственно женщины - порядка 20%.

Предыдущий рекорд по времени принадлежал эфиопскому атлету Белаю Олкебе Йене. В 2018 году во время 3-го марафона ШОС он преодолел дистанцию за 2 часа 20 минут и 49 секунд.

В соревнованиях приняли участие представители 33 стран, в том числе России, Афганистана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Кении, Киргизии, Китая (включая спортсменов с Тайваня, из Гонконга и Макао), Пакистана, США, Таджикистана, Танзании, Уганды, Узбекистана, Украины, Франции, Эфиопии и Японии. Самому старшему бегуну 88 лет, самому юному - шесть месяцев.

Победа в женском забеге
В женском забеге одержала победу эфиопская легкоатлетка Мулу Себока Сейфу. Девушка преодолела дистанцию в 42,145 км за 2 часа 32 минуты и 54 секунды, получив золотую медаль и денежный приз.

Второе место заняла бегунья из Эфиопии Алемаз Негеде Фекаде (02:34:59). Третьей пришла к финишу спортсменка из Кении Элис Джепкембой Кибор (02:39:35).

"Это мое первое участие в марафоне ШОС, и я одержала победу. Хотелось бы сюда приехать еще", - поделилась с ТАСС своими впечатлениями Сейфу.

В прошлом году победила гражданка Эфиопии Гетисо Цэхай Гебрэ. Она пришла к финишу с результатом 2 часа 35 минут.

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