В китайском Шэньяне ликвидировали пожар в жилой высотке

Пожар в жилом высотном здании в китайском городе Шэньян, столице северо-восточной провинции Ляонин, ликвидирован, пострадавших нет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось, что в высотном жилом здании в понедельник вечером произошел сильный пожар.

По данным телеканала, к 3.00 вторника, удалось полностью потушить пламя.

Пострадавших нет.

Причины возгорания выясняются.

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