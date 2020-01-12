В Тайване подвели итоги парламентских выборов

Правящая тайваньская Демократическая прогрессивная партия (ДПП) победила на выборах в парламент острова, сообщает центральное новостное агентство Тайваня, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

ДПП получила 61 из 113 парламентских мест, сохранив большинство в законодательном органе острова, однако потеряла 7 мест по сравнению с выборами 2016 года. Главная оппозиционная партия "Гоминьдан" приобрела 38 мест в парламенте – на три места больше, чем в 2016 году.

При принятии законов парламентарии из правящей партии смогут полагаться на помощь меньших партий и независимых кандидатов, сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что действующая глава администрации Тайваня - кандидат от Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь - побеждает на очередных выборах руководителя острова. Цай Инвэнь избрали главой администрации Тайваня на выборах, которые состоялись в январе 2016 года. Она стала первой женщиной-политиком, избранной на этот пост.

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