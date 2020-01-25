В КНР врачи готовятся применить препараты для лечения коронавируса

25 января 2020 09:15 (UTC+04:00)

Глава специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань заявил, что в настоящее время уже есть несколько видов лекарственных средств, которые врачи собираются использовать при клиническом лечении зараженных новым типом коронавируса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В настоящее время уже есть несколько видов подтверждённых безопасных лекарственных средств, которые готовятся использовать при проведении клинического лечения, однако их эффективность требует дальнейшего наблюдения", - заявил Чжун Наньшань в интервью китайским СМИ.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, только в Китае известно о 1287 зараженных, из них 41 скончался.

За пределами материкового Китая пять случаев заражения были зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване, четыре - в Таиланде (двое пациентов уже выписаны), два - в Японии (один пациент выписан), два - в Южной Корее, два - в США, три - во Вьетнаме, три - в Сингапуре, один - в Непале, три - во Франции, один - в Австралии, три – в Малайзии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китай увеличил экспорт плоского проката из нелегированной стали в Грузию
Бизнес 09:18
Грузия увеличила экспорт медной руды в Китай
Бизнес 09:15
В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
Китай 05:27
В китайском Тибете произошло землетрясение
Другие страны 04:48
В Китае число умерших от коронавируса превысило 40 человек
Китай 03:36
Трамп убежден, что Китай успешно борется с распространением нового коронавируса
США 02:44
Лента новостей
Информации о наличии азербайджанцев среди жертв землетрясения в Турции не поступало
Политика 09:30
ОЭСР положительно отзывается о реформах в Грузии
Бизнес 09:27
Туркменистан вошел в десятку внешнеторговых партнеров Узбекистана
Бизнес 09:23
Единственный лоукостер Казахстана расширяет географию полетов
Транспорт 09:22
Китай увеличил экспорт плоского проката из нелегированной стали в Грузию
Бизнес 09:18
Грузия увеличила экспорт медной руды в Китай
Бизнес 09:15
В Кабмине Азербайджана проведено совещание в связи с внедрением ОМС
Политика 09:13
Кадры разрушительного землетрясения в Турции (ВИДЕО)
Турция 09:10
В Малайзии подтвердили три случая заражения новым коронавирусом
Другие страны 08:46