Япония будет готова эвакуировать своих граждан из Уханя с 28 января

Япония готовится к эвакуации своих граждан чартерным авиарейсом из китайского Уханя к 28 января в связи с распространением там нового коронавируса, вызывающего пневмонию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Накануне премьер-министр Японии Абэ Синдзо заявил журналистам, что рассматривается возможность скорейшей эвакуации японцев из Уханя, расположенного в провинции Хубэй.

В тот же день министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги эти планы обсудил по телефону с главой МИД КНР Ван И, пообещав помощь в предотвращении распространения инфекции.

В течение выходных МИД Японии удалось установить связь с 430 из 710 граждан страны, предположительно находящихся в настоящее время в городе в китайской провинции Хубэй.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.

Число погибших в Китае в результате заражения новым коронавирусом в понедельник достигло 80 человек, всего заражены 2744 человека, согласно данным сообщает государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

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