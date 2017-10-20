Финляндия не исключает членства в НАТО

20 октября 2017 12:32 (UTC+04:00)

Россия не является прямой угрозой для Финляндии, при этом скандинавское государство не исключает в будущем своего присоединения к НАТО. Об этом сказал министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни в интервью Коммерсанту.

"Финляндия не чувствует угрозы со стороны России и ничего не боится. Думаю, это общее мнение... Между нашими двумя странами хорошие отношения, и проблем действительно нет… Но наша внешняя политика заключается в том, чтобы со всеми – и, прежде всего, с нашими соседями – поддерживать хорошие отношения. При этом мы состоим в ЕС, в ООН, в Северном совете, у нас партнерство с НАТО и так далее", – заявил Сойни.

Отвечая на вопрос, последует ли Финляндия примеру Швеции, если та решится на более тесное взаимодействие с НАТО, Сойни отметил, что эта тема пока не обсуждается ни в Хельсинки, ни в Стокгольме.

"Ни Финляндия, ни Швеция сейчас не входят в НАТО, и, насколько я понимаю, ни в одной из наших стран сейчас не обсуждается присоединение к НАТО… Мы не должны исключать возможность вступления в НАТО. Любая страна должна иметь такую возможность, поэтому нам и важна политика открытых дверей. Но позиция нынешнего правительства Финляндии такова, что мы считаем это неактуальным", – пояснил он.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его стране следовало вступать в НАТО, когда Россия была слабой. Он отметил, что и сейчас не против членства Финляндии в НАТО. Такая возможность для Финляндии существует, и двери должны быть открытыми, подчеркнул Ниинисте.

Кроме того, стало известно, что Финляндия начала обсуждение вступления в НАТО.

Azernews Newspaper
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