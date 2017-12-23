Пучдемон призвал власти Испании разрешить ему приехать в королевство

23 декабря 2017 22:50 (UTC+04:00)

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон призвал испанские власти позволить ему вернуться в страну к открытию сессии парламента автономии, которое назначено на 23 января, чтобы занять пост главы Женералитета (автономного правительства области). Соответствующее заявление Пучдемон сделал в интервью агентству Reuters, опубликованном в субботу, передает ТАСС.

"Я хотел бы вернуться прямо сейчас. Это были бы хорошие новости для Испании", - сказал Пучдемон. По мнению политика, его возвращение в страну к началу сессии каталонского парламента "было бы естественным". "Если мне не позволят быть приведенным к присяге, это будет серьезным нарушением испанской демократической системы, - отметил он. - Я глава регионального правительства, им я и останусь, если государство будет уважать результаты выборов".

В четверг в Каталонии прошли парламентские выборы, по результатам которых победу одержали политические силы, выступающие за независимость Каталонии от Испании. В частности, коалиция "Вместе за Каталонию" Карлеса Пучдемона получила 34 места в парламенте.

14 декабря бельгийский суд официально прекратил дело по экстрадиции экс-главы Каталонии в Испанию в связи с аннулированием европейского ордера на его арест. В то же время национальный ордер на арест каталонского политика остается в силе: иными словами, он должен быть арестован немедленно, если пересечет границу Испании.

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