В Бристольском университете вспыхнул пожар - СМИ

7 января 2018 00:35 (UTC+04:00)

Сильный пожар вспыхнул вечером 6 января в Бристольском университете. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на информацию, выложенную свидетелями в социальных сетях, передает ТАСС.

Сообщений о пострадавших не поступало, поскольку огнем оказалось охвачено находящееся на реконструкции здание Fry building. Весной в нем должны были возобновиться занятия студентов, изучающих математику. В настоящий момент проведена эвакуация людей из всех соседних с этим зданием университетских корпусов. На место происшествие прибыли многочисленные пожарные расчеты.

Комплекс университетских зданий расположен на холме в историческом центре Бристоля. Самое известное сооружение учебного комплекса - готическая башня Wills Memorial building. Жители города утверждают, что именно с задней стороны этой башни были видны языки пламени, поскольку горящее здание Fry building расположено от нее в непосредственной близости.

Бристольский университет основан в 1595 году. В нем обучается 22 тысячи студентов.

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