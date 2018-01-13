Напавшую на президента Чехии активистку движения Femen задержали на 48 часов

13 января 2018 00:11 (UTC+04:00)

Напавшую на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке украинскую активистку движения Femen Анжелину Диаш задержали на 48 часов, ей объявлено подозрение в совершении преступления по статье "Хулиганство", передает РИА Новости со ссылкой на сообщение на сайте Чешского телевидения.

"Украинская активистка движения Femen Анжелина Диаш была помещена в камеру предварительного задержания, где может находиться максимум 48 часов. За атаку на президента Земана на избирательном участке ей было объявлено подозрение в совершении преступления по статье "Хулиганство" и полиция ожидает, что в ближайшее время она предстанет перед судом", - говорится в сообщении телеканала.

В пятницу, когда президент Чехии пришел на участок для голосования, на него набросилась полуголая женщина и, выкрикивая в его адрес ругательства на английском языке, пыталась помешать ему голосовать. Нападавшую быстро задержала президентская охрана. После инцидента Земан вернулся на избирательный участок, заявив, что для него большая честь, что его атаковала активистка движения Femen. На сайте самого движения уточняется, что девушка - из Украины.

Президентские выборы в Чехии проходят в пятницу и субботу. Среди девяти претендентов на Пражский град есть и сам Земан.

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