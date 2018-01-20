Видео с виртуозной посадкой самолета напугало пользователей Сети

20 января 2018 04:06 (UTC+04:00)

Видео с виртуозной посадкой самолета в аэропорту Дюссельдорфа во время урагана "Фридерике" напугало пользователей Сети. Ролик опубликован на YouTube, пишет РИА Новости.

"Высочайшее мастерство пилотирования при ураганном ветре с порывами до 110 километров в час. Рейс авиакомпании Eurowings, следовавший из Болоньи, совершил посадку в экстремальных условиях и даже не пошел на второй круг", - говорится в описании к видео.

В комментариях штурмана назвали "легендой" и отметили его "невероятные навыки".

"Снимаем шляпы перед пилотом", - написал один из пользователей.

"Хорошая работа. Надеюсь, его наградят", - говорится в другой записи.

Некоторые посетители YouTube признались, что им было не по себе при просмотре ролика.

"Ну и ну, от одного этого видео у меня подкосились ноги и ладони вспотели", - признался один из комментаторов.

"Черт возьми, нет! Мне доводилось попадать в турбулентность, но это… Это видео просто ужас", - написал другой пользователь.

"У меня от просмотра этого ролика случилось посттравматическое стрессовое расстройство", - говорится еще в одной записи.

В четверг 18 декабря в Германии был объявлен красный уровень тревоги в связи со штормовым циклоном "Фридерике", который позже перерос в ураган. В горных районах порывы ветра достигали скорости более 200 километров в час. Ураган повредил более 200 железнодорожных путей. Более 16 тысяч домов в федеральных землях Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия остались без электричества. Согласно данным GDV, "Фридерике" стал вторым по мощности после урагана "Кирилл", обрушившегося на страну в 2007 году.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Турции самолет выехал со взлетно-посадочной полосы
Турция 14 января 15:53
В США пилот посадил в аэропорту самолёт без шасси
США 5 января 05:58
Самолет "Москва - Баку", сделавший экстренную посадку в Волгограде из-за повышения давления у пассажира, вылетел из Волгограда в Баку
Общество 30 декабря 2017 15:58
Самолет приземлился в Волгограде из-за курильщика
Россия 26 декабря 2017 02:41
ЦК КПК и Госсовет КНР поздравили участников проекта создания самолета-амфибии с успешным полетом (ФОТО)
Китай 25 декабря 2017 18:20
Разработанный Китаем крупногабаритный самолет-амфибия совершил первый полет
Китай 25 декабря 2017 18:11
В Китае крупнейший в мире самолет-амфибия начал первый тестовый полет
Китай 24 декабря 2017 07:00
В США при крушении небольшого самолета погибли три человека и собака
США 17 декабря 2017 20:15
В США задержали пассажирку самолета, угрожавшую убить всех попутчиков
В мире 12 декабря 2017 11:03
В США легкомоторный самолет упал на дом, погибли два человека
США 10 декабря 2017 09:31
В Пекине самолет China Southern выкатился за пределы взлетной полосы
Другие страны 9 декабря 2017 17:18
В Англии в авиаинциденте погибли четыре человека (ОБНОВЛЕНО)
Европа 18 ноября 2017 00:20
В Швеции неизвестные повредили готовящийся к вылету самолет
Европа 30 октября 2017 12:25
В Китае стюардесса выпала из самолета
В мире 24 октября 2017 17:29
Направлявшийся на Кубу самолет готовится к экстренной посадке в Домодедове
Россия 28 июня 2017 11:39
В США упал небольшой самолет
США 8 апреля 2017 01:41
Самолет ВВС Ливии был сбит в городе Бенгази на северо-востоке страны
Арабские страны 18 марта 2017 21:25
Школьник нашел самолет времен Второй мировой, выполняя задание по истории
Европа 9 марта 2017 02:11