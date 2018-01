Видео с виртуозной посадкой самолета напугало пользователей Сети

Видео с виртуозной посадкой самолета в аэропорту Дюссельдорфа во время урагана "Фридерике" напугало пользователей Сети. Ролик опубликован на YouTube, пишет РИА Новости.

"Высочайшее мастерство пилотирования при ураганном ветре с порывами до 110 километров в час. Рейс авиакомпании Eurowings, следовавший из Болоньи, совершил посадку в экстремальных условиях и даже не пошел на второй круг", - говорится в описании к видео.

В комментариях штурмана назвали "легендой" и отметили его "невероятные навыки".

"Снимаем шляпы перед пилотом", - написал один из пользователей.

"Хорошая работа. Надеюсь, его наградят", - говорится в другой записи.

Некоторые посетители YouTube признались, что им было не по себе при просмотре ролика.

"Ну и ну, от одного этого видео у меня подкосились ноги и ладони вспотели", - признался один из комментаторов.

"Черт возьми, нет! Мне доводилось попадать в турбулентность, но это… Это видео просто ужас", - написал другой пользователь.

"У меня от просмотра этого ролика случилось посттравматическое стрессовое расстройство", - говорится еще в одной записи.

В четверг 18 декабря в Германии был объявлен красный уровень тревоги в связи со штормовым циклоном "Фридерике", который позже перерос в ураган. В горных районах порывы ветра достигали скорости более 200 километров в час. Ураган повредил более 200 железнодорожных путей. Более 16 тысяч домов в федеральных землях Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия остались без электричества. Согласно данным GDV, "Фридерике" стал вторым по мощности после урагана "Кирилл", обрушившегося на страну в 2007 году.

