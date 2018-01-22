Евросоюз принял новую стратегию по Ираку

22 января 2018 15:26 (UTC+04:00)

Евросоюз принял новую стратегию по Ираку. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого на уровне министров иностранных дел стран сообщества проходит в понедельник в Брюсселе, передает ТАСС.

"ЕС подтверждает свою приверженность прочному партнерству с Ираком, установленному соглашением о сотрудничестве и кооперации, а также поддерживает власти Ирака в этапе реконструкции и в борьбе с политической, социальной и экономической нестабильностью", - отмечается в документе.

Новая стратегия ЕС в отношении Ирака сосредоточена на семи ключевых задачах, подчеркивают главы МИД стран сообщества. Это сохранение единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака, а также его этнического и религиозного разнообразия, укрепление политической системы страны, предоставление гуманитарной помощи и поддержка в раннем восстановлении. Кроме того, документ предполагает продвижение устойчивого экономического роста и независимой судебной системы в стране. И, наконец, в новую стратегию ЕС входят ведение миграционного диалога с Ираком и поддержка "хороших отношений с соседями".

"Совет призывает верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини] и Еврокомиссию реализовать эту стратегию с немедленным результатом и обнародовать отчет через два года", - говорится в заявлении.

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