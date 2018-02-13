В Болгарии украли более 20 компьютеров для добычи биткоинов

Неизвестные украли 21 компьютер для майнинга биткоинов и других криптовалют в болгарском городе Благоевград, передает ТАСС со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.

Согласно информации, общая стоимость похищенного оборудования составила около 300 тыс. левов (около €150 тыс.).

Уточняется, что помещение, в котором находилась аппаратура, не было оборудовано системой климатизации и его двери были открыты, чтобы охлаждение машин осуществлялось более эффективно. Вход преграждала металлическая решетка, однако она не смогла остановить злоумышленников. Собственниками компьютеров были физическим лица.

Биткойн - децентрализованная платежная система для осуществления операций с одноименной денежной единицей, также называемой виртуальной или криптовалютой. Единственным источником эмиссии биткойнов является их майнинг пользователями, запустившими соответствующие приложения. Причем требования к производительности систем постоянно растут.

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