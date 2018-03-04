Британец выжил после удара током у ЛЭП в 11 тысяч вольт

Житель Великобритании попал в опасную ситуацию, когда коснулся ветки, находящейся на линии электропередачи напряжением 11 тысяч вольт, при этом он почувствовал легкое покалывание, передает РИА Новости со ссылкой на сайту энергетической компании Electricity North West.

Инцидент произошел в городе Моттрам неподалеку от Манчестера. Мужчина пытался ликвидировать последствия шторма "Эмма": увидев на линии электропередачи большую ветку, он попытался самостоятельно ее снять. Почувствовав покалывание, британец решил отказаться от этой идеи и вызвал специалистов.

Компания отключила подачу электричества по линии с напряжением в 11 тысяч вольт. Ее специалист по чрезвычайным ситуациям Крис Фокс посоветовал потерпевшему больше не подходить к месту происшествия.

"Этот парень, должно быть, самый удачливый из ныне живущих, — отметил Фокс. — Как он избежал верной смерти, просто невероятно". По словам специалиста, мужчина не пострадал благодаря целому ряду факторов: на нем были перчатки и сапоги, кроме того, ветка была полностью сухой — то есть электросопротивление было таким, что сила тока, которую мужчина ощутил, оказалась сравнительно небольшой.

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