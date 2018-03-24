Число пострадавших в результате столкновений в Барселоне возросло до 35

24 марта 2018 15:18 (UTC+04:00)

Число пострадавших в результате столкновений митингующих и полиции в Барселоне возросло до 35, сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинские службы города.

Акции протеста начались в Барселоне и других каталонских городах в пятницу вечером после того, как судья Верховного суда Испании Пабло Льярена предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости, 13 из них — в организации восстания. Пятеро политиков, в том числе кандидат на пост главы женералитета Жорди Туруль, арестованы. Кроме того, судья выдал международные ордера на арест шести политиков, находящихся за пределами Испании, в том числе Карлеса Пучдемона.

Участники одной из акций протеста в Барселоне, в которой приняли участие около двух тысяч человек, попытались подойти к зданию представительства правительства Испании в Каталонии. Путь им преградили Mossos d'Esquadra. Митингующие бросали дымовые шашки и бутылки, пытались прорвать полицейские кордоны. Правоохранительные органы применили дубинки, сделали несколько выстрелов холостыми патронами в воздух.

В общей сложности за медицинской помощью обратились 35 человек, большая часть травм – ушибы. Однако 15 человек были доставлены в различные медицинские учреждения.

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