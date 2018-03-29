Швейцария будет представлять интересы РФ в Грузии и после высылки дипломата

Швейцария продолжит представлять интересы РФ в Грузии, несмотря решение грузинского МИД о высылке из страны российского дипломата, заявили в четверг в швейцарском посольстве, передает РИА Новости.

Ранее грузинский МИД потребовал от сотрудника секции интересов России в Грузии при посольстве Швейцарии покинуть страну в течение семи дней. Решение принято в знак солидарности с Великобританией.

"Посольство Швейцарии приняло и передало секции интересов России в Грузии ноту с требованием МИД Грузии о том, чтобы российский дипломат покинул страну. Данное требование не повлияет на мандат Швейцарии представлять интересы России в Грузии и интересы Грузии в России", — говорится в заявлении.

Грузия разорвала дипотношения с РФ в 2008 году. С тех пор при посольстве Швейцарии в Тбилиси функционирует секция интересов России в Грузии, а при посольстве Швейцарии в Москве — секция интересов Грузии в России.

Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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