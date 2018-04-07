Британские экологи отсудили у правительства более £500 тыс. за несколько месяцев - СМИ

7 апреля 2018 13:25 (UTC+04:00)

Правительство Великобритании выплатило в прошлом году более £500 тыс. фунтов (около $703 тыс.) по проигранным судебным искам о загрязнении воздуха, передает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.

Больше всего власти заплатили некоммерческой организации Client Earth, занимающаяся вопросами защиты окружающей среды, которая в феврале отсудила около £148 тыс. (примерно $207 тыс.), по делу о провальной государственной политике по борьбе с автомобильными выбросами двуокиси азота. В прошлом году власти потратили £310 тыс. фунтов ($435 тыс.) на выплаты этой компании по решениям суда.

Все эти данные были раскрыты по запросу оппозиционной Лейбористской партии, которые раскритиковали правящую партию за растрату госсредств. "Правительство Тори, вынужденное протаскивать каждое решение через суды, уже потратило сотни тысяч фунтов налогоплательщиков на оплату проигранных исков вместо того, чтобы действовать", - отметила "теневой" министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Сью Хейман.

Представители действующего кабинета министров настаивают на том, что их политика эффективна, и они продолжат выполнение программы по очистке воздуха в королевстве стоимостью в $3,5 млрд ($4,91 млрд). "Мы уже добились значительных улучшений с 2010 года. Решение защищать свои позиции в суде было верным. В ходе последнего процесса были отклонены две из трех жалоб," - приводит газета ответ представителя министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития.

В октябре прошлого года ООН признала воздух в 44 городах Соединенного Королевства опасным для здоровья. По ее данным, загрязненная атмосфера становится причиной гибели 40 тыс. человек в год в Великобритании, из них 9 тыс. только в Лондоне.

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