Тереза Мэй: Удары по Сирии должны напомнить, что мир не потерпит химатак

Авиаудары по объектам в Сирии должны послужить напоминанием и другим странам о том, что международное сообщество не потерпит применения химического оружия, заявила на пресс-конференции в субботу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает РИА Новости.

"Наши удары были направлены на снижение возможностей и желания у режима Асада применять химоружие… Но эти военные действия должны также послужить напоминанием и другим странам о недопустимости применения химического оружия… Международное сообщество не потерпит этого", — заявила Мэй.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.

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