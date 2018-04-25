Мэй заявила, что Солсбери безопасен для жителей

25 апреля 2018 15:55 (UTC+04:00)

Опасности для людей, проживающих в городе Солсбери, где, по информации Великобритании, было применено боевое отравляющее вещество, в настоящий момент нет, заявила премьер-министр Тереза Мэй, передает РИА Новости.

"Солсбери безопасен для жителей и гостей города, дополнительные меры предосторожности не нужны", — сказала Мэй в среду, выступая на заседании парламента.

В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.

Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Следственный комитет России 16 марта возбудил уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство гражданки Российской Федерации Юлии Скрипаль и подготовил соответствующий запрос британской стороне.

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