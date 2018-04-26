Макрон заявил, что Трамп не поддерживает сделку с Ираном

26 апреля 2018 04:49 (UTC+04:00)

Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что тот не поддерживает сделку с Ираном, передает РИА Новости.

"Мне кажется, что он не очень готов ее (сделку) защищать. Я не принимаю это на свой личный счет", - сказал Макрон на пресс-конференции в Вашингтоне. Президент Франции повторил, что основывается на прошлых заявлениях Трампа и понимает, что для Трампа возможный выход из соглашения - предвыборное обещание.

Макрон повторил, что Франция выступает за сохранение договоренностей.

"Наши объединенные усилия делают нас сильнее. Это должно быть нашей общей целью", -заявил он.

Французский лидер посещает США с государственным визитом. На переговорах он пытался убедить Трампа не выходить из договоренностей "шестерки" международных посредников с Ираном, в соответствии с которым Тегеран сократил ядерную программу в обмен на отмену санкций.

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