В швейцарских Альпах погибли четверо туристов, еще десять пострадали

30 апреля 2018 20:51 (UTC+04:00)

Четверо туристов погибли и 10 получили сильное обморожение в швейцарских Альпах из-за внезапной непогоды в ночь на понедельник, сообщила полиция кантона Валэ, передает РИА Новости.

Инцидент произошел на горнолыжной тропе Шамони-Церматт. Внезапная непогода застала в горах 10 туристов с гидом, а также еще четверых человек, которые не смогли вовремя добраться до хижины, где можно было заночевать. В результате погибли четверо горнолыжников, еще пятерых спасательные службы доставили в больницу в критическом состоянии. Как отмечается, речь идет о гражданах Франции, Италии и Германии.

Кантональная полиция в связи с инцидентом открыла горячую линию.

По данным швейцарского "Института изучения снега и лавин" (SLF), в настоящее время в районе Церматта остается средний уровень лавинной опасности.

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Azernews Newspaper
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