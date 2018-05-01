Манифестанты в Италии потребовали обеспечить безопасность труда

Участники многочисленных массовых митингов и демонстраций, которые по случаю Первомая проходят во вторник по всей Италии, требуют обеспечить должный уровня безопасности труда, чтобы резко сократить количество несчастных случаев на производстве, передает РИА Новости.

Местом проведения общенациональной манифестации трех крупнейших профсоюзных конфедерации Италии — ВИКТ, ИКПТ и ИСТ – в этом году стал второй по величине тосканский города Прато. Перед началом демонстрации профсоюзные лидеры возложили венок к памятнику десяти рабочим, погибшим в 1911 году на одном из карьеров близ города Каррара, где добывали мрамор.

"Уровень смертности на производстве не изменился по сравнению с 1911 годом, а это значит, что мы ничего не делаем. Вместо того, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности на производстве, на первое место у нас по-прежнему ставится прибыль", — заявил генсек Итальянского союза труда (ИСТ) Кармело Барбагалло.

В свою очередь лидер Всеобщей итальянской конфедерации труда (ВИКТ) Сузанна Камус со заявила о необходимости усиления контроля за безопасностью на производстве и внедрения в этих целях последних достижений науки и техники. "Несмотря на высокий технологический уровень, эти достижения фактически не используются для обеспечения безопасности. К этому следует добавить настоящий шантаж трудящихся, связанный с высокой безработицей", — подчеркнула она.

Проблему безработицы в стране затронул в своем выступлении по случаю Первомая, который в Италии является государственным праздником, и президент республики Серджо Маттарелла. "Безработица среди молодежи еще слишком высока, а на юге страны отсутствие работы имеет неприемлемые масштабы", — признал глава государства. Он также отметил, что уровень занятости среди женщин в Италии остается значительно более низким, чем в целом по Евросоюзу.

В три часа дня на знаменитой площади Сан-Джованни в Риме по инициативе профсоюзов начнется грандиозный первомайский концерт, в котором примут участие многие звезды итальянской поп- и рок-музыки. Обычно на этом традиционном музыкальном празднике, который продолжается до полуночи, присутствуют до миллиона человек.

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