Во Франции заявили, что Париж будет добиваться освобождения от пошлин США на металлы

1 мая 2018 16:49 (UTC+04:00)

Франция настаивает на освобождении от пошлин США на ввоз стали и алюминия. Об этом говорится в совместном заявлении, с которым выступили во вторник министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, а также министр экономики и финансов республики Брюно Ле Мэр, передает ТАСС.

"Франция будет добиваться полного, постоянного и безусловного освобождения стран ЕС от американских пошлин, - отмечается в сообщении. - Не существует причин, которые могут оправдать одностороннее увеличение для стран ЕС тарифов на сталь и алюминий". По мнению французских министров, "необходимо, чтобы ЕС выступал с единой позицией, как этой было в последние недели".

Министры подчеркнули, что "французское правительство приняло к сведению решение американских властей" о продлении сроком на один месяц переговоров с ЕС, Канадой и Мексикой по пошлинам на ввоз стали и алюминия. Одновременно Ле Дриан и Ле Мэр подтвердили принципиальную позицию Парижа по этому вопросу.

"Мы готовы работать с США и другими партнерами по проблеме избыточного производства стали и алюминия в целях поиска соответствующих решений", - подчеркнули главы французских ведомств. При этом они отметили, что это возможно только в том случае, если европейские страны на долговременной основе будут освобождены от одностороннего повышения пошлин.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила о том, что администрация президента США Дональда Трампа приняла решение еще на 30 дней - до 1 июня - продлить с ЕС, Канадой и Мексикой переговоры по пошлинам на ввоз стали и алюминия, в то время как с Республикой Корея, Аргентиной, Австралией и Бразилией соглашения достигнуты. В документе указывалось, что "в ходе всех этих переговоров администрация сосредоточена на квотах, которые будут сдерживать импорт, предотвращать перевалку грузов и защищать национальную безопасность".

США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию - 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако ранее отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
США не планируют передавать документы по Ирану в МАГАТЭ
США 18:30
Доллар дорожает перед решением ФРС США по ставке
США 16:43
Нефть подешевела на данных по рекордной добыче в США
Энергетика 16:16
Европейские эксперты проверят данные Израиля о ядерной программе Ирана
Европа 15:30
Постпред РФ: МАГАТЭ за время действия сделки по Ирану не выявило нарушений
Россия 15:04
В Париже призвали дать МАГАТЭ полный доступ к информации Израиля по Ирану
Европа 14:40
Франция призвала проверить данные Израиля о нарушении Ираном ядерной сделки
Европа 13:58
Еврокомиссия: Решение США по пошлинам продлевает неопределенность на рынке
США 12:11
В Сеуле заявили, что встреча Трампа с Ким Чен Ыном в Пханмунджоме была бы символичной
США 11:43
В Евросоюзе заявили, что ждут полного освобождения от пошлин США на металлы
Европа 11:24
Мэттис: США стремятся не допустить боестолкновений с войсками России и Асада в Сирии
США 11:12
Пентагон: Израиль принимает суверенные решения по проведению военных действий в Сирии
США 11:10
В Германии рассчитывают на то, что ЕС будет освобожден от пошлин США
Бизнес 10:57
Пентагон: США не хотят выводить войска из Сирии до политического урегулирования конфликта
США 10:47
ЕС не обсуждает приостановку безвизового режима - МИД Грузии
Грузия 09:53
США разрешили восьми участникам каравана мигрантов попросить убежища в стране
США 09:27
В США заявили об угрозе применения Ираном ядерного оружия
США 06:15
Британия может подписать соглашение об ассоциации с ЕС - СМИ
Европа 03:05