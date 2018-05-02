В МИД ФРГ заявили, что Израиль должен как можно скорее предоставить МАГАТЭ данные по Ирану

Израиль должен как можно скорее предоставить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) собственные данные о том, что Иран якобы осуществляет ядерные разработки в обход международного контроля. Об этом заявил в среду на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ, передает ТАСС.

Представитель ведомства напомнил, что до сих пор у "шестерки" не было данных о том, что Иран может нарушать заключенное в 2015 году соглашение. "Нужно проверить, поменяет ли такую оценку информация из Израиля. Именно поэтому мы выступаем за то, чтобы эту информацию предоставили МАГАТЭ как можно скорее", - отметил он.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в понедельник Иран в сокрытии программы и архивов по ядерному оружию. Он также представил полученные, по его утверждению, израильской разведкой материалы, среди которых "100 тысяч файлов, доказывающих, что они [иранцы] лгут" по поводу ядерной программы военного назначения. По словам Нетаньяху, речь идет о "55 тысячах страниц и 55 тысячах файлов на 183 дисках".

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе был согласован Тегераном и шестью мировыми державами (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) в 2015 году и в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Договоренность предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

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