Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России в 2018 году до 1,7% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в весеннем прогнозе ЕК, передает РИА Новости.

Улучшен также и прогноз по росту российской экономики в 2019 году по сравнению с осенним прогнозом — до 1,6% с 1,5%.

"Влияние более высоких цен на нефть, перезапускающее всю экономику, вероятно, в дальнейшем поддержит внутренний спрос и, как следствие, ВВП, который, как ожидается, вырастет на 1,7% в 2018 году", — говорится в сообщении. Ожидается также, что рост незначительно замедлится в следующем году — до 1,6%, что отражает снижение производительности и затяжные эффекты санкций.

Основным риском для экономики России ЕК называет неопределенность вокруг геополитической ситуации и влияние недавних санкций со стороны США.

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