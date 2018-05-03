Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России

3 мая 2018 15:21 (UTC+04:00)

Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России в 2018 году до 1,7% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в весеннем прогнозе ЕК, передает РИА Новости.

Улучшен также и прогноз по росту российской экономики в 2019 году по сравнению с осенним прогнозом — до 1,6% с 1,5%.

"Влияние более высоких цен на нефть, перезапускающее всю экономику, вероятно, в дальнейшем поддержит внутренний спрос и, как следствие, ВВП, который, как ожидается, вырастет на 1,7% в 2018 году", — говорится в сообщении. Ожидается также, что рост незначительно замедлится в следующем году — до 1,6%, что отражает снижение производительности и затяжные эффекты санкций.

Основным риском для экономики России ЕК называет неопределенность вокруг геополитической ситуации и влияние недавних санкций со стороны США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Россия прекратила экспорт нефти в Узбекистан
Энергетика 16:04
Лавров рассказал о последствиях выхода США из иранской ядерной сделки
Россия 14:45
Россия и Иордания продолжат сотрудничество по Сирии с участием США
Россия 14:30
Россия призвала Израиль передать МАГАТЭ данные о ядерной программе Ирана
Россия 14:29
Узбекистан откроет новые консульства в России
Узбекистан 13:51
Иордания рассчитывает на расширение координации с Россией по Сирии
Арабские страны 13:48
Минобороны Израиля: Cтрана ждет, что РФ будет учитывать ее интересы в сфере безопасности
Израиль 13:04
"Комсомольская правда": Баку поражает своей современной архитектурой
Туризм 12:57
В Сирии разбился российский истребитель
Арабские страны 12:25
Туркменистан и Россия обсуждают совместные проекты в сфере судоходства
Бизнес 11:41
Россия осудила нападение на штаб избирательной комиссии в Ливии
Россия 11:31
Сергей Лавров: РФ не вмешивается во внутриполитические дискуссии в Европе
Россия 10:54
Сергей Лавров: Россия ожидает от ОЗХО объективного расследования по Сирии
Россия 10:53
Лавров: Трамп предлагал Путину встретиться как можно скорее
Россия 10:51
Лавров: США фактически ведут курс на развал Сирии
Россия 10:16
Лавров: Восстановить доверие с ЕС из-за санкций непросто
Россия 10:15
СМИ: Европа потеряет пятую часть российской нефти
Европа 09:34
США пытаются дискредитировать инициативу России и КНР по СВПД
США 2 мая 17:40