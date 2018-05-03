Француз, выкинувший в окно кошку, приговорен к пяти месяцам тюрьмы

3 мая 2018 23:38 (UTC+04:00)

Суд во Франции приговорил к пяти месяцам тюремного заключения мужчину, выкинувшего кошку из окна своей квартиры, передает РИА Новости со ссылкой на газету Voix du Nord.

Инцидент произошел 26 апреля в коммуне Рубе (департамент Нор на севере страны) и дело было передано в суд без предварительного следствия.

В ходе слушаний, 39-летний подсудимый объяснил, что у него "не выдержали нервы" в результате драки принадлежащих ему животных: кошка "уличной породы", напала на дорогостоящую "персиянку". После безуспешных попыток успокоить зачинщицу свары владелец выкинул ее из окна квартиры на втором этаже.

Прокурор, "обеспокоенная подобными вспышками жестокости", требовала приговорить мужчину к полугоду тюрьмы. Однако суд ограничился пятью месяцами тюремного заключения, четыре из которых осужденный будет отбывать условно.

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