Сербия нуждается в газопроводе "Турецкий поток", заявил Вучич

7 мая 2018 21:27 (UTC+04:00)

Сербия нуждается в российском газе, который может быть доставлен в страну по газопроводу "Турецкий поток", заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Турцию, передает РИА Новости.

"Хочу поздравить Турцию с успешной реализацией проектов газопроводов TANAP и особенно "Турецкий поток". Мы нуждаемся в приобретении газа. Если Украина перекроет газопровод, то Сербия и Турция станут еще больше связаны", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в 2018 году; вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию - 2019 год).

"Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.

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