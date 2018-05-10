Орбан призвал ЕС оставить идею о "Соединенных Штатах Европы"

10 мая 2018 19:49 (UTC+04:00)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем первом после переизбрания обращении к парламенту страны призвал Евросоюз оставить идею о "Соединенных Штатах Европы", сообщает агентство Рейтер в четверг, передает РИА Новости.

"Евросоюз должен отказаться от бредовых кошмаров о "Соединенных Штатах Европы". Евросоюз должен вернуться к реальности. И в качестве первого шага там должны пересмотреть свою позицию по миграции", - сказал Орбан.

По словам премьера, Венгрия намерена защищать свои границы и бороться против принудительных квот на мигрантов.

Орбан подчеркнул, что проводимая правительством политика дает шанс для роста страны.

"Мы заменили потерпевшую неудачу либеральную демократию христианской демократией 21-го века, которая гарантирует свободу и безопасность людей", - сказал премьер.

Ранее в четверг парламент Венгрии переизбрал Виктора Орбана на пост премьер-министра, он займет эту должность в четвертый раз.

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