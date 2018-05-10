Германия, Франция и Британия останутся в СВПД, пока его соблюдает Иран

10 мая 2018 20:56 (UTC+04:00)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в телефонном разговоре с лидером Ирана Хасаном Роухани, что Германия, Франция и Великобритания останутся в соглашении по атому до тех пор, пока Тегеран будет придерживаться обязательств по соглашению, сообщает РИА Новости.

"Она подтвердила, что Германия, а также Франция и Великобритания будут продолжать поддерживать соглашение по атому с Ираном, пока Иран продолжает выполнять свои обязательства по соглашению", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций против Ирана, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

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