Меркель предложила обсудить ракетную программу Ирана

11 мая 2018 02:24 (UTC+04:00)

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Ирана Хасаном Роухани предложила провести обсуждение иранской ракетной программы и активность Тегерана в Сирии и Йемене с привлечением расширенного круга заинтересованных стран, передает РИА Новости.

"Канцлер высказалась также за то, чтобы провести переговоры с Ираном в расширенном круге государств-участников по его ракетной баллистической программе, а также о его региональной активности, в том числе в Сирии и Йемене", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ.

Разговор с Роухани состоялся во второй половине дня в четверг.

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