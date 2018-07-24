Таможня Франции перехватила в море яхту с 1,5 тонны кокаина

24 июля 2018 20:43 (UTC+04:00)

Французские таможенники перехватили в Карибском море у берегов Мартиники парусное судно, на борту которого было обнаружено 1,5 тонны кокаина, передает РИА Новости со ссылкой на министра госслужбы и госбюджета Жеральда Дарманена.

Согласно коммюнике, катер таможенной службы задержал подозрительную яхту в ночь на 19 июля. Однако плохие погодные условия помешали служителям закона перейти на борт судна, экипаж которого – капитан и помощник – добровольно согласились следовать в порт Сен-Мартен для дальнейшей проверки.

На следующее утро контрабандисты подожгли свое судно и попытались бежать на спасательном плоту. Таможенники настигли беглецов и попросили о помощи фрегат национальных ВМС "Жерминаль", пожарные которого потушили парусник.

При осмотре на борту судна было обнаружено 1,5 тонны кокаина рыночной стоимостью около 60 миллионов евро.

В 2017 году таможенники Франции конфисковали 83,4 тонны наркотиков, в том числе 11,7 тонны кокаина.

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