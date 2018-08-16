В Мадриде из центра для иностранцев сбежали 16 мигрантов

Шестнадцать мигрантов сбежали из центра содержания под стражей для иностранцев в Мадриде (СIE), напав на полицейского, пятерых из них удалось вернуть, сообщили в столичной полиции, передает РИА Новости.

ЧП произошло в центре, расположенном в районе Алуче, где содержатся нелегальные мигранты, подлежащие выдворению из страны.

Мигранты, в основном из Алжира, окружили охранника и потребовали отдать электронную карту, при помощи которой открываются двери учреждения, и, воспользовавшись ей, сбежали. Двоих удалось задержать почти сразу, еще троих через несколько часов. Поиски остальных продолжаются.

В момент происшествия 176 заключенных охраняли лишь девять полицейских, сообщили в организации "Альтернативный профсоюз полиции". Там потребовали увеличить число сотрудников подобных учреждений и отправить в отставку комиссара бригады по вопросам иностранцев и границ Мануэля Паэса Мендеса.

Это не первый инцидент в данном центре. В прошлом году отсюда, выломав главную дверь, сбежали 46 человек, 29 из них удалось найти. В 2016 году из центра сбежали 17 человек, они спилили решетку в окне туалета нижнего этажа.

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